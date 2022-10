Stiri pe aceeasi tema

- Hannah și Trey, doi tineri vloggeri din SUA, s-au casatorit anul trecut, iar dupa nunta și-au cumparat bilete doar dus catre Europa dorind sa vada cat mai mult din batranul continent. Și au ajuns și in Romania, la Cluj.

- Statele Unite ale Americii continua sa considere Romania drept una dintre cele mai promitatoare piete din Europa de Est pentru comertul si investitiile americane, a declarat miercuri David Muniz, Charge d'Affaires al Ambasadei SUA la Bucuresti.

- Conform Ministerului Sanatații, 320 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima trecere prin boala.Cele mai multe cazuri noi de COVID sunt in Bucuresti - 204 si in judetele Cluj - 85 si Timis - 83…

- Abordare unica in tratarea cancerului, la Cluj. Premiera in Romania: care sunt cele trei direcții pe care merg medicii Institutul Oncologic din Cluj si alte doua institute de profil din tara sunt implicate intr-un proiect prin care se initiaza o abordare unica in Romania si in Europa de Est in ceea…

- Romania se afla printre țarile europene cu cele mai mici chirii, potrivit studiului Deloitte Property Index 2022, cu 7,5 euro/mp in București și Cluj și 6,60 euro/mp in Brașov. Conform datelor disponibile bazate pe diferite orașe europene, Parisul este orașul cu cele mai mari chirii din Europa, cu 29,10…

- București, 10 august 2022 – Data Revolt aniverseaza primii patru ani de activitate. Compania a ajuns in 2021 pe locul 7 in topul agențiilor digitale din Romania, dupa o creștere cu 69% a cifrei de afaceri, pana la 4,8 mil. euro. In 2022, agenția de data marketing a observat ca, deși interesul romanilor…

- Premierul maghiar a reluat joi, cu ocazia participarii la adunarea conservatori americani din Texas, acuzațiile ca strategia statelor occidentale privind razboiul din Ucraina a eșuat și a cerut din nou negocieri intre Statele Unite și Rusia pentru incheierea unui acord de pace. „Ucraina este vecina…

- Lemon.io, start-up ucrainean care funcționeaza ca un marketplace de joburi pentru programatorii independenți, s-a lansat pe piața din Romania și cauta sa recruteze mai mult de 100 de specialiști IT de pe piața locala pentru a li se alatura celor peste 60 de programatori romani care lucreaza deja lucreze…