Care e numarul de telefon al lui Smiley? Il descoperi in noul sau clip! Care e numarul de telefon al lui Smiley? Il descoperi in noul sau clip! Zilele trecute, Smiley a lansat un nou single. Piesa se numeste “Ce Mai Faci, Straine?” si beneficiaza de un videoclip. Pana aici, poate ca nu este nimic surprinzator. Ei bine, inedit este faptul ca Smiley isi dezvaluie numarul de telefon in acest clip. Toti cei care il privesc cu atentie, pot descifra numarul de telefon ascuns printre imagini. Smiley spune ca si-a dorit mereu sa poata vorbi direct cu cei care ii asculta muzica, iar acum o poate face. Aflat in America de la inceputul lunii februarie, acolo unde compune de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Smiley s-a gandit la o metoda inedita de a intra in contact cu fanii, dar și de a-și promova noua melodie. Artistul iși dezvaluie numarul de telefon in videoclipul piesei „Ce mai faci, straine?". Smiley poate fi acum sunat de oricine, poate fi contactat prin mesaje de toata lumea și asta doar daca…

Smiley iși dezvaluie numarul de telefon in videoclipul piesei „Ce mai faci, straine?". Astfel ca, acum oricine il poate suna sau ii poate trimite mesaje text sau pe whatsapp, daca urmarește videoclipul noii sale piese, și descopera, ascuns in imagini, numarul sau de telefon. „Mi-am dorit mereu sa…

„Ce mai faci, straine?" intreaba Smiley in noua sa piesa al carei videoclip aduce si un challenge pentru cei care-l vad: un mesaj ascuns in detaliile vizuale ale clipului care va aduce si o recompensa directa pentru cei care il descopera. Aflat in America pentru a face muzica alaturi de…

Inspirat de reintalnirea cu un „om din trecut" pe care l-a iubit, Simley a transmis intr-un comunicat pentru News.ro ca "am vrut sa captez momentul reintalnirii cu oamenii din trecut, care este unul de stangacie la inceput, dar care devine foarte transant dupa o analiza sincera".

