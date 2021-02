Stiri pe aceeasi tema

- S-au saturat de frigul din Romania și de restricțiile din pandemie. Brigitte și Florin Pastrama au luat hotarirea sa se mute pentru o perioada de timp, cel puțin pe perioada sezonului rece de la noi, in Dubai, pe taramurile luxului, potrivit click.ro. Soții Pastrama au anunțat ca au demarat deja procedurile…

- Dupa ce Brigitte și Florin Pastrama au anunțat, acum cateva zile, ca vor pleca definitiv din Romania, acum o alta vedeta celebra se muta din țara pentru a se stabili pe pamant britanic. Cați bani ia Carmen Șerban pe casa de lux din Pipera. Artista nu sta la discuții, a luat o decizie majora și […] The…

- Spiritele s-au incins iar in familia Pastrama, dupa ce Sara a refuzat s-o asculte pe mama ei. Brigitte și fiica ei au din ce in ce mai des conflicte, iar Florin Pastrama incearca de fiecare data sa-și ajute soția. De data aceasta, toți trei și-au pierdut cumpatul.

- Florin Pastrama și-a ieșit din minți. Soțul lui Brigitte a facut o criza de gelozie din cauza carismaticului Jador. Ce i-a facut artistul brunetei si care a fost motivul geloziei. Brigitte si Florin Pastrama au fost invitați in cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, unde a povestit care a fost motivul…

- Brigitte este casatorita cu Florin Pastrama, cu care are o relație cu suișuri și coborașuri. Ambii spera la mai bine, punandu-și toata nadejdea in Dumnezeu, pe care il invoca constant, indeosebi de cand s-au botezat in religia penticostala. Ei au un ritual cu care iși incep ziua, pe care-l respecta…

- Brigitte și Florin Pastrama iși incep ziua prin practicarea unui ritual sfant, peste care nu sar niciodata. Cei doi au cateva obiceiuri stricte prin care comunica cu Dumnezeu și nu le pot neglija.

- Brigitte și Florin Pastrama au trecut prin momente dificile in urma cu doar cateva luni. Dorind sa investeasca intr-o noua proprietate, cei doi soți s-au trezit atacați de cațiva locatari clandestini, dar și cu o mica avere retrasa chiar de catre banca.