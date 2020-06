Stiri pe aceeasi tema

- 33 de miliarde de euro sunt prevazuți pentru România în planul de relansare economica a UE, propus de Comisia Europeana. Vor ramâne în final 33 de miliarde, care sunt negocierile la nivel european, ce ar putea face România cu acești bani? La aceste întrebari va raspunde…

- Europarlamentarul Traian Basescu susține ca ”gruparile țiganești de tip mafiot” au revenit in țara și par sa nu respecte legile, iar daca Ministerul de Interne nu acționeaza este posibil ca peste 6 luni sa ne fie frica sa ieșim pe strada. ”Peste sase luni va fi prea tarziu! Parte din clanurile tiganesti…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a postat, duminica, un mesaj pe Facebok intitulat "Despre cresterea economica", in care afirma ca "sectorul privat in special, economia in general, a raspuns perfect masurilor implementate de guvern inca din februarie pentru a reduce efectele pandemiei". "Romania…

- "In aceste zile, vedem, poate cel mai bine, realitatea despre Uniunea Europeana, prin acțiunile spontane de solidaritate și ma refer la sacrificiile și eforturile medicilor și asistenților romani care au grija de pacienți italieni, cetațenii italieni și francezi tratați in spitalele germane. Acestea…

- Viceprimarul orasului Galati, Picu Apostol Roman, este șocat de ceea ce a putut sa vada in centrul de carantina din municipiu. Roman a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu centrele de carantina, cum erau inaintea sosirii oamenilor care au stat acolo și cum arata dupa plecarea lor. „Au venit buluc…

- Europarlamentarul PSD Cristian Terhes condamna decizia presedintelui Iohannis de a redeschide razboiul politic in "Saptamana Mare" si pune atacurile politice pe seama nevoii guvernantilor de a da vina pe altcineva pentru faptul ca nu au luat masuri impotriva epidemiei decat in ultimul moment. Intr-o…

- ​​Președintele USR, Dan Barna, este invitatul dialogurilor HotNews.ro #deladistanța, joi, de la ora 13.30. Cum s-a schimbat modul de a face politica odata cu criza coronavirusului, ce pot face partidele, exista sau nu colaborare între formațiunile politice, de ce are nevoie acum România,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, va susține astazi, la ora 13.00, o conferința de presa la Palatul Victoria. Conferința de presa va fi transmisa live pe platformele Facebook și YouTube ale Guvernului, iar imaginile video vor fi difuzate presei in direct prin sistemul unic de distribuție al Administrației…