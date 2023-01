Care e legătura dintre fata lui Cozmin Gușă, frații Tate și cazul Caracal Frații Tristan și Andrew Tate sunt prezentați de mass-media drept niște milionari excentrici, carora le plac femeile frumoase și mașinile de lux. Puterea.ro a relatat, recent, ca f rații Tate au conturi false pe rețelele sociale , controlate de oameni speializați in marketingul online, care racoleaza fete frumoase pentru a le transforma in prostituate. Una dintre fetele pe care rețeaua de proxeneți a vrut sa o racoleze este Daria Gușa, fiica lui Cozmin Gușa. Aceasta avea doar 16 ani. Marturiile fetei, care aduce in discuție și cazul Caracal, sunt halucinante. “Prima data cand m-am interesat despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daria Gușa a povestit cum a fost abordata pe rețelele sociale la varsta de 16 ani de miliardarul britanic. Ea era plecata la studii in Austria și nu i-ar fi raspuns la avansurile facute, dar spune ca o prietena din Campina, cu un an mai mica, a continuat discuția cu el. Fostul luptator se folosea de…

- In timp ce Andrew Tate era in arest preventiv pentru 30 de zile , fiind acuzat de trafic de persoane și viol, pe contul sau de Twitter a aparut sambata, 31 decembrie, un mesaj neclar ca sens, conform caruia cel poreclit „Cobra” susținea ca „nebunia elitei conducatoare este acum expusa la nivel mondial”.…

- O viața fara internet este greu de conceput in 2022. Chiar și ONU a cerut accesul universal la internet pana in 2030. In Romania, accesul la internet se extinde, iar timpul pe care il petrecem online este in creștere. Doua treimi dintre romani folosesc social media, majoritatea de pe un telefon mobil…

- Liderul de stanga brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a caștigat duminica un al treilea mandat de președinte, intr-o revenire remarcabila pentru primul președinte al clasei muncitoare din țara, a carui cariera politica istorica aproape s-a incheiat in inchisoare, potrivit Reuters. Cinci lucruri pe care…

- Profilul de Twitter al rapperului Kanye West, care a fost suspendat pentru ca a postat comentarii antisemite, este din nou activ, la o zi dupa ce miliardarul Elon Musk a preluat proprietatea companiei de social media in urma tranzacției de 44 de miliarde de dolari. Rapperul, cunoscut acum sub numele…

- Aventura criptografica a lui Kim Kardashian i-a adus mari probleme cu autoritațile federale de reglementare din SUA. Kardashian a promovat pe rețelele de socializare EMAX, un token creat și vandut de compania de cryptomonede EthereumMax, fara sa dezvaluie ca a fost platita cu 250.000 de dolari pentru…