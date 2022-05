Care e durata de viata a unei baterii auto si ce trebuie sa faci ca sa o prelungesti? Nu e deloc placut sa ramai fara masina si, din pacate, se intampla acest lucru chiar atunci cand ai mai mare nevoie de ea. Unul dintre motivele din cauza caruia poti sa ajungi intr-o astfel de situatie este descarcarea acumulatorului auto. Achizitionarea unei baterii auto de calitate nu e atat de simpla pe cat ar […] The post Care e durata de viata a unei baterii auto si ce trebuie sa faci ca sa o prelungesti? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu publicat in 2021 in eLIFE arata ca adaugarea seleniului in dieta protejeaza impotriva obezitatii si aduce beneficii metabolice. Acesta a fost realizat pentru inceput pe loturi de soareci. Rezultatele pot fi utile pentru stabilirea unor planuri de nutritie cu acelasi efect anti-imbatranire…

- Oricat de multe nemulțumiri au cetațenii legate de țara lor de origine, Romania este, de fapt, o țara foarte frumoasa cu numeroase oportunitați de dezvoltare. Avem regiuni care indeplinesc cu brio standardele inalte de viața și in care merita sa locuiești. Credit Europe a realizat un top al celor mai…

- Viața in Grecia revine la normal pe intreaga perioada turistica estivala. Vor fi ridicate toate restricțiile pandemice: nu mai e nevoie de certificate de vaccinare sau trecere prin boala, nici de maști. Daca va fi cazul, se vor reintroduce masuri anti-Covid abia la toamna.

- Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov (SABIF), Alis Grasu, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca serviciul pe care il conduce are 126 de ambulante noi, cu o durata de viata mai mica de trei ani, dar si 163 de ambulante cu o vechime de peste zece ani. Fii la curent cu…

- Una dintre cele mai importante componente ale mașinii tale este bateria. Tehnologia a avansat foarte mult, ceea ce face ca bateria sa poata funcționa la parametri optimi cațiva ani. Cu toate acestea, asemenea altor componente ale unui automobil, și bateria are o durata de viața limitata de cel mult…

- Cand inlocuiesc bateria auto? Cu siguranța, nimeni nu-și dorește dimineața aia in care trebuie sa ne reprogramam toata ziua pentru ca bateria mașinii noastre s-a dus, iar motorul nu mai pornește. Așadar, care este momentul in care trebuie schimbata bateria autovehiculului? Durata de viața a unei baterii…

- Huawei și-a lansat recent gama 2020 de produse nou-nouțe și, unul dintre telefoanele pliabile și laptopurile emblematice colorate fara ambiguitate, s-ar putea sa va fi lipsit dezvaluirea unor noi medii: MateBook D 14 și 15. Deși Huawei MateBook X Pro a captat, probabil, atenția celor mai mulți in timpul…

- Apple a lansat patru modele noi de iPhone 13 in 2022, dar continua sa vanda patru modele de generație mai veche pentru a-și completa gama. Te vom ajuta sa iți dai seama cum sa iți gasești iPhone-ul ideal in catalogul tot mai mare de opțiuni excelente al Apple. iPhone-urile Apple sunt, fara indoiala,…