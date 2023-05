Care e cel mai nesigur oraș din România. Este aproape de București Oradea, Brasov si Cluj-Napoca sunt orasele cu cel mai ridicat grad de siguranta din țara noastra potrivit unui studiu realizat de un site imobiliar asupra sigurantei vietii. Din analiza facuta a reieșit ca Alexandria este considerat cel mai nesigur oraș. Alexandria este un oraș din județul Teleorman, situat la aproape 100 de kilometri de București. Acolo, oamenii nu se simt deloc in siguranța atunci cand ies pe strada. Conform cercetarii, Maramureș și Moldova sunt cele mai nesigure regiuni de la noi din țara. Orașul Alexandria este urmat in clasamentul celor mai nesigure orașe de Suceava, Satu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

