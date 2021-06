Stiri pe aceeasi tema

- Lora s-a retras de la „Vorbește lumea”, iar in urma cu doua zile a decis sa paraseasca Bucureștiul, in prezent se bucura de o vacanța. Cantareața le-a aratat celor care o urmaresc pe rețelele de socializare cum se relaxeaza. In data de 11 iunie s-a aflat ca Lora se retrage de la „Vorbește lumea”, artista…

- Cantareata irlandeza Sinead O’Connor a anuntat ca renunta la turnee si ca se va retrage din industria muzicala anul viitor, confirmand totodata ca urmatorul ei album de studio, “No Veteran Dies Alone”, va fi ultimul LP pe care il va lansa vreodata, informeaza duminica site-ul contactmusic.com și Agerpres.…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin, in varsta de 34 de ani, s-a afișat pentru prima data cu iubitul ei, Robert Stoica, in varsta de 31 de ani, la o petrecere mondena organizata cu ocazia aniversarii a noua ani de la deschiderea salonului de infrumusețare Sungate Solarium Studio. Vedeta a…

- Andreea Antonescu s-a bucurat de prima vacanța in strainatate dupa experiența de la „Survivor Romania”. Cantareața a calatorit in Turcia unde a avut parte de clipe frumoase, dar și neașteptate. In urma cu mai bine de o saptamana, Andreea Antonescu și-a facut bagajele și s-a urcat in avion cu destinația…

- Daniela Gyorfi și George Tal traiesc de 15 ani o poveste de iubire. Cei doi nu au ajuns in fața altarului, nu au devenit soț și soție, iar acum artista dezvaluie care e motivul. Cantareața in varsta de 52 de ani are o alta perspectiva asupra vieții.Solista Daniela Gyorfi susține ca e fericita și fara…

- Andra este una dintre cele mai iubite vedete de la noi. Soția lui Catalin Maruța a declarat ca a luat o decizie, dupa ce toata familia a fost infectata cu covid-19. Cantareața a povestit ca organismul ei s-a refacut cu greu dupa boala. Andra, decizie radicala inainte de Paște Ea le-a scris fanilor ca…