Expunerea necontrolata la soare face ca toamna sa aduca la cabinetele de specialitate tot mai mulți pacienți cu probleme ale pielii. Afecțiunea cu cea mai ridicata incidența dupa incheierea sezonului cald este melasma.Pigmentarea faciala și in special melasma este o afecțiune intalnita preponderent la femei, cu mare impact estetic din...