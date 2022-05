Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Caciu a fost intrebat, joi, despre afirmatia lui Florin Citu conform careia, daca nu vrem sa apara taxe noi si sa scada inflatia, trebuie sa reducem deficitul bugetar. “Asta e ca retorica in biserica. Oameni buni, asta este angajamentul acestui Guvern. Am plecat de la 7,13, 7,2 era asumat…

- ​​O imagine postata de Consulatul Romaniei la New York a devenit virala pe Facebook, chiar daca a fost ștearsa. Consulatul a publicat o fotografie cu standul Romaniei de la un targ de turism de la New York, laudandu-se cu „diseminarea informațiilor exclusive” și ofertele de turism. Imaginea arata insa…

- Cu toții suntem in cautarea inspirației candvine vorba de a investi intr-o idee de afacere. Ultimii doi ani au schimbat semnificativ piațaafacerilor. Ideile pe care le aveam din articolele citite sau de la antreprenorii pe care ii urmaream fie nu mai sunt de interes, fie nu mai are rost sa le demaram…

- Octavian Jurma vine cu o reacție despre ‘inamicul imaginar’ cu care se lupta Romania. Medicul susține ca acesta ucide zilnic zeci de romani și ii pune la pamant pe alții. Specialistul atrage atenția asupra adevaratului pericol din jurul nostru. ,,Exista un risc potențial sa sufere o mutație care sa…

- Sute de voluntari, reprezentanti a numeroase organizatii nonguvernamentale, printre care si cei ai cultelor religioase din Romania, s-au implicat in campaniile umanitare de sustinere a refugiatilor ucraineni. In toate punctele de trecere a frontierei, acestia ofera persoanelor care fug de razboiul din…

- Ambasada Ucrainei la Bucuresti anunta ca, de duminica pana marti, 352 de persoane, inclusiv 14 copii, au fost ucise in conflictul cu Rusia-Ucraina. Potrivit unui comunicat de presa al misiunii diplomatice, peste 1.680 de persoane au fost ranite, intre acestea numarandu-se 116 copii. Doar in Kiev…

- Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei in Romania, Paun Rohovei, a declarat, joi, 24 februarie, ca atacurile Federatiei Ruse sunt foarte masive, iar armata ucraineana este pregatita pentru un astfel scenariu.Armata ucraineana e pregatita pentru un astfel de scenariu, a ripostat si riposteaza mai departe.…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia determina populatia ucraineana sa paraseasca in masa tara aflata in razboi. Mii de oameni panicati de inceperea conflictului militar au stat, joi, la cozi interminabile la frontiera dintre Ucraina si Romania, in zona localitatii Tereblecea, pentru a parasi, pe jos,…