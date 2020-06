Care distanţare fizică? O petrecere cu peste 60 de persoane a fost “spartă” de poliţişti O petrecere la care participau peste 60 de persoane organizata pe malul Siretului a fost intrerupta de politistii galateni, in condițiile in care evenimente cu un numar atat de mare de 50 persoane sunt interzise din cauza pandemiei de Covid-19. Cel care a organizat sindrofia in aer liber s-a dat de gol dupa ce au fost postate imagini pe Facebook. El a fost amendat cu 3.000 de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

