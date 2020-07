Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Romania caștiga, in medie, puțin peste 1.000 de euro pe luna și cheltuie aproape tot. Care sunt sursele de venit ale romanilor Veniturile totale medii lunare ale unei gospodarii din Romania, in termeni nominali, au fost de 5.119 lei in primul trimestru al acestui an, din care s-au cheltuit…

- Veniturile totale medii lunare ale unei gospodarii din Romania, in termeni nominali, au fost de 5.119 lei in primul trimestru al acestui an, din care s-au cheltuit in medie 4.269 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri.

- Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost de 4.790 lei in 2019, in crestere cu 12,7% fata de 2018, iar cheltuielile totale au ajuns la 4.092 lei lunar, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecarei gospodarii…

- Numarul de sosiri ale vizitatorilor straini inregistrati la punctele de control de la frontierele Romaniei a fost in primul trimestru din 2020 de 1,975 milioane, in scadere cu 11,3% fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de…