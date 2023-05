Care au fost vedetele ”externe” de la lansarea programului de guvernare al AUR

Stiri pe aceeasi tema

- Reforma administrativ-teritoriala a Romaniei este un punct nevralgic al clasei politice, al grupurilor de interese sau ONG-uri, insa exista multe voci care o susțin. Zeci de orașe din Romania și-ar putea pierde statutul, daca reforma teritoriala, ceruta insistent de mediul de afaceri, va fi pusa in…

- AUR susține ca reorganizarea teritorial-administrativa a țarii trebuie sa fie o prioritate! Modelul dupa care funcționeaza administrația publica din Romania in prezent nu este sustenabil. O dovada in acest sens este chiar criza economica generata de gaura bugetara, dar și de faptul ca statul cheltuie…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei a cerut Coaliției ca in contextul preocuparilor privind reducerea cheltuielilor bugetare sa ia in considerare sa faca o reorganizare administrativ teritoriala, trecand de la 42 la 15 județe.

- Comunicat. Conducerea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) a județului Arad s-a deplasat luni, 3 aprilie, la Szeged, la sediul Camerei de Comert si Industrie a... The post CCIA Arad, deplasare la camera omologa din Szeged appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, vine la București, urmand a conduce, alaturi de premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, o ședința comuna a celor doua guverne. Ședința comuna a miniștrilor din Romania și Polonia este programata in ziua de marți, 28 martie 2023. In prima parte a zilei de 28 martie,…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) și Consiliul de Afaceri Americano-Roman (AMRO) au organizat miercuri, 15 martie a.c., o sesiune de intalniri B2B intre reprezentanții companiilor americane și cele romanești, in scopul promovarii relațiilor economice și comerciale dintre cele doua state.…

- Pentru prima data in afara capitalei, Ambasada Irlandei in Romania sarbatorește Ziua Naționala a Irlandei la Timișoara. Evenimentul este organizat in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și marcat printr-o recepție oficiala care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al…

- Strategia de relatii externe a Camerei bucurestene prevede si pentru anii urmatori abordarea cu prioritate a pietelor din afara Uniunii Europene, in special din Asia, Orientul Mijlociu si nordul Africii, iar dezvoltarea relatiilor economice si comerciale cu Pakistanul reprezinta o prioritate, a declarat…