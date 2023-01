Stiri pe aceeasi tema

- Ducele de Sussex, fiul ce mic al regelui Charles al III-lea, șocheaza cu o serie de dezvaluiri in cartea sa de memorii „Spare”. Povestește, printre altele ca a fumat canabis in gradina sa de la Palatul Kensington și in timp ce se afla la Eton. De asemenea, recunoaște in memoriile sale ca a consumat…

- „Harry & Meghan”, seria de documentare Netflix despre Printul Harry al Marii Britanii si sotia sa, a acumulat mai mult timp de vizionare pe serviciul de streaming decat orice alt documentar in prima saptamana, a declarat marti compania, potrivit The Guardian. Primele trei episoade din „Harry & Meghan”…

- Regele Charles a primit o noua lovitura de la fiul sau cel mic. Apariția documentarului produs de Netflix despre Ducele și Ducesa de Sussex a starnit furie in Familia Regala a Marii Britanii. Noul val de acuzații la adresa monarhiei a dus, inevitabil, la o decizie vehementa legata de Prințul Harry.…

- Ducele de Sussex este in centrul unei noi controverse. De data asta, nu este vorba despre vreo dezvaluire facuta de el sau de partenera sa din culisele Familiei Regale, ci despre trecutul amoros al fiului Regelui Charles. O vedeta susține ca a avut o aventura cu Prințul Harry. Detaliile picante oferite…

- De cand a dezvaluit data lansarii carții sale autobiografice, Spare, relația dintre Prințul Harry și membrii familiei regale britanice este din nou fragila. Ducele de Sussex va fi prezent in Marea Britanie, pentru a-și promova volumul. Ce decizia va lua Regele Charles in privința mezinului sau. Gestul…

- Portretul suveranei s-a intins pe o suprafața de de 105 kilometri lungime si 63 kilometri latime. Femeia pilot a povestit ca partea ce mai dificila a zborului a fost cea care a format coroana reginei.Huge congratulations to @amal_larhlid on her charity flight in support of @hospiceuk ! Amal did a fantastic…