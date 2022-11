Stiri pe aceeasi tema

- Deși era casatorit și urma sa fie tata pentru a doua oara, Petrica Nița nu ar fi putut trece peste o desparțire din trecut. Barbatul, in varsta de 31 de ani, a intrat in apartamentul tatalui sau, a spart cutia de arme, a luat un pistol și s-a intors la apartamentul sau, unde s-a impușcat in cap.„Este…

- Tragedie in Constanta! Petrica Nița in varsta de 31 de ani, fiul cunoscutului procuror din Constanța, Teodor Nița, s-a impușcat in cap cu arma tatalui sau. Vecinii sai au fost cei care au auzit impuscatura și au sunat la 112. Chiar daca medicii au ajuns rapid si l-au transportat intubat in spital, acesta…

- Au trecut doar cateva ore de cand Petrica Adrian Nița, fiul cunoscutului procuror constanțean Teodor Nița, a fost declarat decedat dupa ce s-a impușcat in cap. Informații cutremuratoare ies la iveala in cazul care a zguduit astazi orașul de la malul marii

- Un barbat din Constanta care s-ar fi impuscat accidental in abdomen in timp ce se afla la o partida de vanatoare, la Andreiasu de Jos, a murit, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, citat de Agerpres. „Sambata, in jurul orei 12.30, am fost sesizati prin apel 112 cu privire…