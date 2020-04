Stiri pe aceeasi tema

- Simularile pentru clasa a II-a, a IV-a și a VI-a se anuleaza in acest an școlar, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie, intr-o declarație privind masurile pentru anul școlar in curs.La fel se intampla și cu olimpiadele și concursurile școlare, care nu vor mai avea loc in acest an, in condițiile…

- ​O firma de productie publicitara din Sibiu s-a reprofilat si de câteva saptamâni produce viziere pentru spitale, institutii si cei care au nevoie. ONG-uri din întreaga tara colaboreaza si încarca sa vina cu cele mai bune solutii pentru a putea produce si ele viziere, la fel…

- Ceramica de Horezu este unica in lume, motiv pentru care a fost inclusa in patrimoniul UNESCO! Problema este ca nu toata ceramica pe care o puteti cumpara din Horezu este originala. Daca nu aveti noroc, puteti cumpara niste “chinezarii” de toata frumusetea. Pe tarabele din Horezu gasim putina ceramica…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, a precizat, marți, pe Facebook, ca, anul acesta, statul s-a imprumutat cu peste 7.500 de lei pe secunda, ceea ce ii va determina pe romani sa munceasca pana la 30 de ani pentru a acoperi aceasta datorie, iar banii lor pentru taxe se vor duce pe dobanzi și pe rate in…

- "Inca din zilele trecute, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Harghita a fost inregistrat un dosar de cercetare penala fata de infractiunea de incitare la ura sau discriminare, in ideea in care trebuie sa lamurim mai intai ce s-a intamplat, cum s-a intamplat si sa identificam eventualele…

- "Liturghierul cu noua versiune a rugaciunii Tatal Nostru, stabilita de Conferința Episcopala Italiana, va fi publicat cu cateva zile inainte de Paști", a spus arhiepiscopul și teologul Bruno Forte, specificand ca "folosirea liturgica va fi introdusa incepand cu Sfintele Liturghii din 29 noiembrie…

- Igor Dodon i-a cerut premierului Ion Chicu sa scoata la privatizare intreprinderea "Metalferos" a carui director financiar este chiar nasul sau de cununie, Sergiu Catana. Președintele iși motiveaza solicitarea prin masuri menite sa distruga monopolul din acest domeniu.