Care au fost mâncărurile și băuturile preferate ale românilor, în timpul EURO 2024 Pizza și berea au fost cele mai comandate produse in timpul Campionatului European de fotbal EURO 2024. Cand vine vorba de gustari, semințele, popcornul și chipsurile au fost la mare cautare in aceasta perioada. Platforma de livrare Glovo a dezvaluit ca aceste produse au dominat categoriile alimentare și de bauturi, reflectand preferințele alimentare ale fanilor in timpul competiției. Comenzi in creștere pe parcursul EURO 2024 Pizza a fost clar preferata romanilor in timpul meciurilor de fotbal, cu o creștere semnificativa a comenzilor in zilele cheie ale competiției. La finala EURO 2024, disputata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

