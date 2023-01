Care au fost cele mai reclamate servicii la ANCOM în 2022 Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat, in anul 2022, 3.236 de reclamații de la utilizatorii de servicii de comunicații electronice și servicii poștale din Romania. Cele mai multe dintre sesizari au vizat aspecte legate de derularea relației contractuale cu furnizorii de servicii de comunicații electronice și anume incetarea contractelor, facturarea serviciilor, nerespectarea prevederilor contractuale sau incheierea contractelor la distanța. Servicii de comunicații electronice 72% din numarul total al reclamațiilor primite de Autoritate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au facut anul trecut peste 3.200 de reclamații fața de serviciile poștale și de comunicații electronice, in creștere cu 350 de reclamații fața de anul 2021, iar cele mai reclamate companii au ramas Vodafone Romania - pe zona de comunicații electronice - și Fan Curier - la servicii poștale.

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat, in anul 2022, 3.236 de reclamații de la utilizatorii de servicii de comunicații electronice și servicii poștale din Romania. Cele mai multe dintre sesizari au vizat aspecte legate de derularea relației…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat, in anul 2022, 3.236 de reclamații de la utilizatorii de servicii de comunicații electronice și servicii poștale din Romania. Cele mai multe dintre sesizari au vizat aspecte legate de derularea relației…

- Peste 1,33 milioane de numere de telefon si-au schimbat operatorul, nu si utilizatorul, in 2022 in Romania, din acest total 84% fiind solicitate de persoanele fizice, arata datele centralizate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Fii la curent…

- ANCOM a publicat vineri spre consultare proiectul de decizie privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice. Proiectul de decizie urmarește adoptarea unui nou cadru de reglementare și abrogarea deciziei actuale, in vederea armonizarii prevederilor…

- Veste buna pentru persoanele cu dizabilitați! Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) schimba tarifele la serviciile de telefonie și date pentru aceasta categorie de romani. Mai mult de atat, ANCOM actualizeaza masurile de reglementare. Cee presupune noua schimbare.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice un proiect de decizie care actualizeaza masurile de reglementare adresate persoanelor cu dizabilitați.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit, pana la data-limita, de 27 octombrie, trei candidaturi de participare pentru alocarea celor 555 MHz in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz. Potrivit datelor ANCOM, ofertele au fost transmise…