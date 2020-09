Care au fost cele mai grele momente din campania electorală pentru Nicușor Dan Nicușor Dan, candidatul susținut la Primaria Capitalei de PNL și USR, a dezvaluit care au fost cele mai grele momente din campania electorala. Nicușor Dan a recunoscut ca l-a demoralizat momentul in care a fost difuzata inregistrarea cu un afacerist. “Trebuie sa recunosc ca m-a descumpanit momentul ala cu inregistrarea. Eu eram in sediul de campanie cred ca la 09.00 -10.00 dimineața. Am ascultat-o cu staff-ul, am pus o postare pe Facebook in care am minimalizat și am fost absolut convinși ca n-o sa mearga mai departe. De-a lungul zilei nici n-a mers mai departe. Seara am intervenit in emisiunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

