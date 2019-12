Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a adoptat miercuri proiect privind infiintarea pensiilor ocupationale. Inițiativa mai trebuie doar programata de catre președințe pentru a intra in vigoare. Este vorba despre Pilonului IV de pensii, iata cum poți obține aceasta pensie.

- Pana la ora 14, valoarea totala a volumelor tranzacționate online de Black Friday 2019 a ajuns la 119,63 milioane de lei, doar prin PayU. Este mai mult cu peste 15% fața de anul trecut la aceeași ora, cand s-au inregistrat aproximativ 104 milioane de lei, potrivit datelor centralizate de PayU. Minutul…

- Originar din Statele Unite ale Americii, fenomenul Black Friday devine din ce in ce mai extins și in Europa, iar Romania nu face excepție in acest sens. Este vorba despre perioada cea mai intensa a anului din punct de vedere al cumparaturilor, cand toata lumea iși dorește sa achiziționeze o gama larga…

- Știi intrebarea aia care apare cu cateva luni inainte de finalul anului… Tu unde iți faci Revelionul? Proprietarii unui hotel de lux din Malta au fost luați prin surprindere de cererile numeroase venite fix din Romania. 140 de romani s-au decis deja sa faca Revelionul 2020 in stil exclusivist, in hotelul…

- Celine Dion, ”regina muzicii pop”, va concerta anul viitor, pe 29 iulie, in premiera in Romania, pe Arena Naționala din București. Biletele pentru concert se vor pune in vanzare joi, 17 octombrie, ora 10.00. Artista care a bucurat milioane de inimi in intreaga lume in cei peste 30 de ani de cariera…

- ​Un apartament la ultimul etaj, închirat într-un bloc din Drumul Taberei. Un frigider aproape gol, dar o viața noua, într-o țara din Balcani. Așa a început aventura în România a lui Marc Areny, un tânar inginer francez. În urma cu aproape opt ani,…

- „Motiunea de cenzura nu va trece!” afirma presedintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar. „Vedem cu totii ca insusi textul moțiunii este slab, lipsit de cifre și de substanța. El abunda in acuzații, dar este complet lipsit de soluții. Un astfel de text nu poate fi un argument serios pentru schimbarea…

- Romanii ar putea sa beneficieze de salarii mai mari, in cazul in care vor alege sa se intoarca in Romania și se vor angaja, intrucat vor fi scutiți de plata impozitului pe salariu, potrivit unui proiect legislativ ce a fost pus in dezbaterea senatorilor.