Stiri pe aceeasi tema

- Presa spaniola anunta ca atacantul francez Kylian Mbappe a finalizat cumpararea vilei ocupate de Gareth Bale pe vremea cand acesta evolua la Real Madrid. Valoarea tranzactiei: 11 milioane de euro, potrivit news.ro

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a cumparat 11% din actiunile oferite in cadrul ofertei publice initiale a Premier Energy, tranzactia ridicandu-se la 77 de milioane de lei (15,5 milioane de euro), si estimeaza ca investitia va reprezenta putin peste trei procente din companie…

- Fondul american de investitii Oaktree Capital Management a anuntat ca a preluat dreptul de proprietate asupra campioanei Italiei, Inter Milano, dupa o plata ratata de 395 de milioane de euro (428 de milioane de dolari) din partea actionarului majoritar chinez al clubului, relateaza Reuters, potrivit…

- Tesla este cea mai valoroasa companie auto din lume dupa capitalizarea de piața, cu o valoare de peste 557 de miliarde de dolari, fiind urmata de Toyota, cu peste 314 miliarde de dolari, și de chinezii de la BYD, cu 87 de miliarde de dolari. Dar cand vine vorba de automobilele vandute in 2023, Tesla…

- ”One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte din Romania, raporteaza vanzari si pre-vanzari rezidentiale in valoare de 57,1 milioane de euro in primul trimestru al anului 2024, in usoara scadere cu 10% in comparatie…

- Lidl retrage de la comercializare un nou lot din produsul ”Nuggets cu pui”, intrucat nu se poate exclude prezenta bacteriei salmonella. Produsul poate fi retrurnat in magazine. ”Producatorul GEKA recheama preventiv produsul ”Culinea Nuggets cu pui 500 g” cu termenul de valabilitate 06.02.2025, din…

- In primele doua zile ale lunii aprilie, consumatorii din Republica Moldova (malul drept al raului Nistru) vor utiliza in gospodariile lor gaze din Statele Unite ale Americii, livrate prin portul grecesc Alexandroupolis. Este vorba despre un volum de testare cu gaze naturale lichefiate (LNG), importate…