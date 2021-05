Care au fost alimentele cele mai consumate în pandemie? Ce au preferat românii? Compania Mastercard a realizat un studiu in 19 tari cu privire la cele mai populare mancaruri de carantina si cum am gatit pe timp de pandemie, scrie Magyar Nemzet, citata de Rador. Din studiu rezulta ca maghiarii au preferat placintele in timp ce romanii au pus la loc de cinste mamaliga, scrie g4media.ro. Iata rezultatul studiului referitor la mancarurile de carantina: Ungaria – placinte, Regatul Unit si Irlanda – Roast dinner, Franta – Crepes, Italia – Spaghetti alla Carbonara, Germania – Rindsrouladen (rulada de vita), Spania – Tortilla, Polonia – Nalesniki (placinte), Rusia – Kotleti (chiftele),… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NATO are nevoie de un nou concept strategic care sa reflecte realitațile actuale, spune ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, cu ocazia trilateralei de la București pe teme de securitate Romania – Polonia – Turcia, la care au fost invitate Ucraina și Georgia.Șeful diplomației romane a apreciat ca retragerea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, gazduiește la București, in perioada 22-23 aprilie, o reuniune a Trilateralei pe teme de securitate a miniștrilor de Afaceri Externe din Polonia, Romania și Turcia. In premiera in acest an, la inițiativa Romaniei, vor participa și miniștrii de Externe din…

- Vicepresedintele Federatiei germane de fotbal (DFB), Rainer Koch, a fost reales in Comitetul Executiv al UEFA cu ocazia Congresului organismului de conducere al acestui for, care are loc marti, scrie dpa. Koch, in varsta de 62 de ani, a primit voturile a 47 dintre cei 55 de delegati nationali si va…

- Expozitia „18 scriitori romani in viziunea graficienilor lumii” a Muzeului National al Literaturii Romane va fi deschisa in perioada 18 aprilie - 4 mai la Bucuresti Mall Vitan, potrivit news.ro. Expozitia reuneste desene ale unor artisti din Africa de Sud, Argentina, Australia, Azerbaidjan,…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a anunțat ca FRF, LPF, firma care deține drepturile TV și reprezentanții cluburilor din Liga 1 au ajuns la un acord privind implementarea sistemului VAR în campionatul intern.Primii pași ar urma sa fie facuți la finalul lunii…

- Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta si 10 aparate de zbor participa, in perioada 19 - 29 martie, la ''Sea Shield 21'' - cel mai mare si mai complex exercitiu multinational NATO organizat de Fortele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii Negre. Statul…

- Momentul în care în fotbalul românesc va funcționa video arbitrajul se apropie, informeaza Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Razvan Burleanu. Discuțiile dintre Federație și LPF vor duce spre un numitor comun. Astfel, conform lui Vochin a fost lamurita și problema…

- Biroul National de Statistica informeaza, ca exporturile de marfuri realizate in luna decembrie 2020 au avut o valoare de 218,3 milioane dolari SUA, cu 16,7% mai mica in raport cu luna noiembrie 2020 și similara celei inregistrate in luna decembrie 2019. În anul 2020 exporturile de…