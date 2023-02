Investirea unui nou guvern vine la pachet cu noi cerințe și așteptari. Presiunea este mare, in condițiile in care vremurile dificile inca nu au trecut, iar noii echipe guvernamentale ii va reveni și misiunea de a indrepta greșelile guvernului precedent. I-am intrebat pe deputați care cred ca ar trebui sa fie primele trei masuri intreprinse de Guvernul Recean odata cu preluarea mandatului. Ce do