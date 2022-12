Care ar putea fi motivele pentru care judecătorul Gabriel Apostol și-a luat viața Vestea ca judecatorul Gabriel Apostol și-a luat viața a uimit pe toata lumea. Acum, intrebarea care sta pe buzele tuturor este, ce l-a impins pe cunoscutul judecator sa recurga la acest gest. Una dintre ipoteze este aceea potrivit careia judecatorul și-a luat viața din cauza scandalurilor. Cel mai recent scandal a fost cel cu soția sa, care a și depus plangere la poliție pe numele lui. Fosta partenera de viața, cu care ex concurentul de la Masterchef avea și doua fetițe, a cazut cu el la pace dupa ce acesta a acceptat sa mearga la psihiatru. „Am doua fete care sunt lumina ochilor mei, Adina Andreea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

