Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține ca in prezent, Romania este intr-o situație mai rea decat ”in epoca Dragnea” și se așteapta la o creștere accelerata a inflației, care va depași doua cifre, in urmatoarele luni. ”Inflația este o taxa prin care statul ne ia puterea de cumparare.In…

- Soluția la deficitul bugetar nu este sa dai in cap mediului privat, ci sa stranga cureaua statul, declara vicepreședintele USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, care critica propunerile facute de PSD pentru modificarea Codului Fiscal: „Este un jihad fiscal”, anunța Mediafax. Claudiu…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a scris, luni, pe Facebook, ca au iesit cifrele despre pensiile speciale pe 2021, iar in ultimii 6 ani. pensiile speciale au crescut cu 73-. "In 2021 au crescut cu inca 8- fata de 2020", spune fostul ministru al Economiei, care acuza actuala coalitie ca nu vrea sa desfiinteze…

- Una din cele mai populare gustari din Japonia, asemanatoare cu pufuletii nostri, s-a scumpit, dupa mai bine de 40 de ani in care s-a pastrat la acelasi pret. Modificarea a starnit panica in randul cumparatorilor iar analistii prevad o perioada cu inflatie in crestere, fenomen economic extrem de neobisnuit…

- Primul IFN cu capital romanesc dedicat exclusiv intreprinderilor sociale este pe punctul de a se infiinta In jur 80 de ONG-uri, persoane fizice si juridice au ales sa investeasca in AFIN - prima institutie financiara nebancara cu capital romanesc dedicata exclusiv sectorului economiei sociale. Pe 26…

- Fostul ministru Claudiu Nasui sustine ca “ne asteapta ani grei”, de vreme ce “ministrul Finantelor este un conspirationist socialist, care nu intelege nici cele mai elementare notiuni despre cursul de schimb”. Intr-o postare publicata pe Facebook, Nasui afirma ca “guvernul ne va lua mai multi bani ca…

- Romania se afla la un moment de cotitura. S-a facut insa un prim pas spre normalitate. Țara noastra are din nou un guvern deplin funcțional. Dupa mai multe luni de criza politica grava, avem un program de guvernare cu soluții la gravele crize actuale (sanitara, economica, energetica). Am lasat orgoliile…

- Secretarul de stat din cadrul Ministerului Sanatatii Andrei Baciu publica, miercuri, un grafic care arata ca numarul de decese de coronavirus este invers proportional cu rata de vaccinare. Pe primul loc in Uniunea Europeana este Portugalia, care, la o rata de vaccinare de 93%, are in ultimele 14…