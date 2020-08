Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Republicii Moldova la Ankara, acreditata prin cumul in Republica Libaneza, este in contact cu autoritațile competente din Beirut pentru a preciza daca printre victimele exploziei din Beirut nu sint și cetațeni moldoveni. Din informațiile acumulate la moment, autoritațile spun ca nu exista cetațeni…

- Victor Mircea, ambasadorul Romaniei in Liban a vorbit, la Digi 24, despre situația din Beirut, in urma exploziilor violente de marți.Victor Mircea a dezvaluit ca sediul Ambasadei Romaniei a avut de suferit, ferestrele fiind pur șui simplu pulverizate de suflul exploziei. ” Singurul fapt ca noi ne aflam…

- China a reacționat la anunțul Germaniei de suspendare a Tratatului de extradare cu Hong Kong. Autoritațile de la Beijing au amenințat cu o riposta similara. Masura a fost luata de guvernul condus de...

- Italia ia in calcul sa interzica accesul romanilor in Peninsula. Autoritațile italiene ar putea pune țara noastra pe lista neagra, din cauza numarului tot mai mare de cazuri noi de coronavirus raportate in Romania.

- In Florida au fost ieri 9500 de cazuri, dupa ce vineri aparusera 9.000 de noi pacienți. Astfel ca guvernatorul statului a impus noi restricții și a interzis barurilor sa mai serveasca alcool. Și in Texas, barurile s-au inchis, iar capacitatea restaurantelor a fost redusa cu 50%. Autoritațile susțin…

- Autoritațile din China au reinstaurat, duminica, restricții legate de COVID-19. Peste 400.000 de persoane care locuiesc in apropiere de Beijing au fost plasate in izolare, dupa ce in regiunea unde stau au fost depistate 18 cazuri de infecție cu coronavirus, scrie BBC.Citește și: Negocierile…

- Autoritațile din China au decis sa reinstaureze o izolare stricta in apropiere de Beijing, dupa o creștere a cazurilor de infectare cu coronavirus. Restricțiile au intrat in vigoare in Anxin, provincia Hebei și vizeaza aproximativ 400.000 de oameni, informeaza BBC.Pentru a evita un al doilea val, chiar…

- Va delectați din cand in cand cu somon? Atunci, urmatoarele informații ar putea sa nu fie tocmai pe placul dumneavoastra. In Beijing, in ultimele 48 de ore, numarul infectarilor cu coronavirus a crescut neașteptat de mult. Printre posibilele cauze pare sa fie consumul de somon.Citește și: VIDEO…