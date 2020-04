Sunt mai bine de doua luni de cand a inceput difuzarea celei de-a treia ediție a emisiunii ”Asia Express”, difuzata de Antena 1, de luni pana miercuri, de la ora 20:30. Emisinea s-a filmat in Filipine și Taiwan și a inregistrat audiențe record, fiind cel mai urmarit show de televiziune. Care ar fi echipa caștigatoare […] The post Care ar fi echipa caștigatoare la Asia Express, sezonul 3. Cand se difuzeaza marea finala la Antena 1 appeared first on IMPACT .