- Spania ridica ultima sa masura privind obligativitatea purtarii maștii sanitare in farmacii, spitale și camine de batrani, la 3 ani de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, a anunțat Ministerul Sanatații de la Madrid, scrie Rador.Masura trebuie aprobata insa in ședința de guvern din aceasta saptamana.…

- Destinația actuala a lui Evgheni Prigojin ramane necunoscuta, dupa ce a anunțat retragerea inainte de a ajunge in capitala. Negocierile cu Alexander Lukașenko au condus la acordul lui Vladimir Putin de renunțare la acuzațiile de tradare și permisiunea de refugiu in Belarus. Și mercenarii sai au primit…

- Forțele ucrainene inainteaza și se confrunta cu o rezistența puternica in mai multe direcții, avansand cu pana la 2 kilometri. Daca inițial luptele se concentrasera in est, acum se deplaseaza spre sud, cu zonele Berdiansk și Mariupol fiind cele mai active. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…

- Trupele Wagner se retrag aproape doi kilometri de la Bahmut, dupa ce ucrainenii au reușit sa rupa flancurile. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de joi, 11 mai 2023, pe masura ce apar.UPDATE, 11 mai 2023, ora 05.00 - Evgheni…

- Din Piața Roșie, Vladimir Putin le-a transmis rușilor ca lumea se afla intr-un „moment de cotitura”, iar cei trimiși pe front in „operațiunea militara speciala” din Ucraina lupta pentru viitorul țarii lor. „S-a declanșat un adevarat razboi impotriva patriei noastre. Am respins terorismul internațional,…

- Razboi in Ucraina, ziua 424. Luiz Inacio Lula da Silva, a reafirmat, sambata, apelul pentru initierea negocierilor intre Rusia si Ucraina in scopul gasirii unei solutii de oprire a conflictului militar.

- "Garantii de securitate eficiente pentru Ucraina (...) sunt necesare chiar inainte de a ne alatura Aliantei", a afirmat Volodimir Zelenski in discursul sau video de sambata seara.Liderul de la Kiev a abordat acest subiect si intr-o conversatie telefonica cu presedintele francez Emmanuel Macron.Volodimir…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus directorului Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ca nu poate exista "securitate nucleara" in Ucraina fara retragerea armatei ruse