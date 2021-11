Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a predat joi, 25 noiembrie, mandatul de prim-ministru catre Nicolae Ciuca. Nu inainte de a semna un act deosebit de important pentru Romania. Florin Cițu a semnat azi, in calitate de ministru interimar al Investițiilor și Fondurilor Europene, acordul de finanțare dintre…

- Copreședintele AUR, George Simion, i-a intrebat pe parlamentarii prezenți la ședința plenului pentru votul de investitura al noului Guvern, unde este președintele PNL și al Senatului, absent de la discursuri. „Nu l-am vazut pe domnul Florin Cițu. Unde se ascunde? Ii este frica? Unde este micuțu’? Este…

- Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a lansat un atac dur la adresa conducerii PNL, din cauza modului in care au fost desfașurate negocierile cu PSD pentru noul Guvern și cere demisia lui Florin Cițu, președintele partidului. Intr-un mesaj postat pe un grup intern al PNL, Turcan susține ca…

- Florin Cițu l-a chemat la Guvern pe Nicușor Dan, pentru problemele legate de furnizarea apei calde și a caldurii in București. Primarul general a anunțat ca vrea sa ii propuna premierului interimar ca Primaria Capitalei sa preia ELCEN, dar pentru a face acest demers, ii trebuie fonduri suplimentare.…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- „Premierul Cițu mi-a propus sa raman ministru și am refuzat, ceea ce confirma și el.Toate zvonurile legate de presupuse negocieri sau posibilitatea de a reveni in guvern fara o refacere a coaliției din care sa faca parte USR PLUS sunt fake news”, a anunțat fostul ministru USR al Fondurilor Europene. Cristian…

