- Actrița Oana Pellea susține ca a primit mesaje violente dupa ce a criticat modul in care a comentat in presa decesul jurnalistei Cristina Țopescu, scrie Știrileprotv.Oana Pellea a prezentat conținutul mesajului pe care l-a primit intr-o postare publica pe Facebook. „Eh… am primit si acest dragalas mesaj:…

- Un barbat care nu este de acord cu incinerarea Cristinei Țopescu, o practica de altfel aleasa de familie la dorința regretatei prezentatoare de televiziune, a venit cu o oferta pentru a indupleca rudele acesteia sa o ingroape creștinește. Barbatul, credincios practicant, a mers la preotul Bisericii…

- Cristina Țopescu a fost gasita decedata in casa ei din Otopeni, duminica seara, 12 ianuarie. Insa aceasta ar fi murit pe 28 decembrie. Ultima persoana care a vazut-o in viața s-a aratat șocata de dispariția fostei prezentatoare de televiziune, mai ales ca o intalnise in urma cu doar cateva zile inainte…

- Cristina Țopescu anunța pe 17 decembrie 2019, cand a avut ultima emisiune la Canal 33, ca va avea o noua emisiune intre Craciun și Revelion. Alexandru Raducanu, fondatorul Canal 33, a declarat, pentru Libertatea, ca a vorbit ultima data cu Cristina Țopescu pe 26 decembrie și atunci nu a spus ca ar avea…

- Moartea jurnalistei Cristina Țopescu a indurerat foarte multa lume. Pe internet au fost transmise o mulțime de mesaje de condoleanțe.Paula Seliung: " Draga de tine... Cat aș fi vrut sa mai stai...Cat aș fi vrut sa iți mai spun cat te admir, ce exemplu de suflet minunat ești, pentru lumea asta. Cat aș…

- Surse apropiate anchetei in cazul mortii Cristinei Topescu au afirmat, pentru Mediafax, ca jurnalista a fost gasita in pat, invelita cu plapuma, fara a avea urme de violenta, fiind putin probabil ca aceasta sa se fi sinucis, medicii legisti urmand sa stabileasca cauza exacta a decesului. Potrivit surselor…

- Colectivul Ministerului Sanatatii regreta disparitia prematura a jurnalistei Cristina Topescu, care de putin timp se alaturase echipei de comunicare, se arata intr-un comunicat remis luni de reprezentantii institutiei. „Suntem consternati de aceasta veste, care a cazut ca un trasnet pentru noi. Atat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a transmis duminica seara, dupa ce Cristina Topescu a fost gasita moarta in propria casa ca aceasta a fost un exemplu de profesionalism in jurnalism.„Am aflat cu tristete vestea disparitiei Cristinei Topescu. A fost un exemplu de profesionalism…