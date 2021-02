Joi, 25 februarie 2021, The Late Late Show, emisiunea actorului și prezentatorului TV James Corden (42 de ani) a fost difuzata. In cadrul acesteia, Prințul Harry (36 de ani) a dezvaluit primul cuvant al fiului sau Archie, cadoul pe care Archie l-a primit de la bunica lui de Craciun și motivul separarii lui și a lui Meghan de familia regala a Marii Britanii. Din luna mai a anului 2018, Harry este casatorit cu fosta actrița Meghan Markle (39 de ani). Perechea are impreuna un fiu, Archie Harrison, in varsta de 1 an și 10 luni. De Ziua Indragostiților, cuplu a dezvaluit ca familia lor se va mari cu…