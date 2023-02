Care a fost prima întrebare a unei bătrâne scoase de sub ruine, în Turcia, după 121 de ore Au trecut șase zile de la primul cutremur din Turcia și Siria, iar operațiunile de salvare, ingreunate de vreme, continua fara incetare. Vineri, o femeie de 70 de ani a fost scoasa de sub ruine dupa 121 de ore. Batrana era „ingropata” sub daramaturi, intr-un oraș aflat langa epicentrul primului seism. Primele cuvinte ale supraviețuitoare, dupa ce a fost salvata din ruinele blocului in care locuia au fost: “Mai exista lumea?”. Intr-un alt oraș, in aceeași zi, echipele de intervenție scoteau o femeie de 55 de ani care statuse 122 de ore sub daramaturi. Era ranita și a fost urcata in ambulanța și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

