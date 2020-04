Care a fost meciul zero?

Stiri pe aceeasi tema

- Un medic francez considera ca partida Olympique Lyon - Juventus Torino este "meciul zero" in Franta, cel care a dus la raspandirea accelerata a virusului Sars-CoV-2 in regiunea Rhone, scrie presa franceza.Marcel Garrigou-Grandchamp arata, pe site-ul federatiei medicilor din Franta, ca la doua…

- UEFA a anuntat, joi, ca partidele Manchester City – Real Madrid si Juventus Torino – Olympique Lyon, din optimile de finala ale Ligii Campionilor, au fost amanate.Cele doua partide erau programate in 17 martie, informeaza news.ro. Citește și: Traian Basescu atrage atenția: Ne-am trezit…

- UEFA a anuntat joi ca partidele Juventus Torino - Olympique Lyon si Manchester City - Real Madrid, din returul Ligii Campionilor, care erau programate pentru 17 martie, se amana din cauza carantinei impuse jucatorilor echipelor din Torino si Madrid, in contextul pandemiei de coronavirus, scrie AFP.…

- Toate competitiile sportive din Italia, inclusiv meciurile de fotbal, se vor desfasura fara prezenta spectatorilor pana pe 3 aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus, potrivit unui decret semnat miercuri de premierul Giuseppe Conte, informeaza AFP, titreaza Agerpres. “Evenimentele si competitiile…

- Cristiano Ronaldo, fotbalistul vedeta al lui Juventus Torino, a declarat pentru Sky Sports ca este "convins" ca echipa lui se va califica in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, in ciuda esecului suferit in turul optimilor pe terenul lui Olympique Lyon (0-1). "Sunt lucruri care se pot intampla,…

- Antrenorul echipei Juventus Torino, Maurizio Sarri, s-a plans de faptul ca formatia sa nu a primit doua penaltiuri in meciul cu Olympique Lyon, din Liga Campionilor."In prima repriza, nu aceasta era echipa Juventus pe care o cunoastem. Ne-a lispit ritmul in atac. In final, ne-am apropiat de…

- Olympique Lyon, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu pe banca de rezerve, a invins-o pe Juventus Torino cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, pe teren propriu, intr-o partida din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Unicul gol a fost inscris de Lucas Tousart (31).…

- Atacantul echipei Juventus Torino, Douglas Costa, s-a accidentat la meciul cu Hellas Verona si ar putea rata meciul cu Olympique Lyon, din optimile Ligii Campionilor, potrivit news.ro.Brazilianul de 29 de ani a suferit o leziune la bicepsul femural al coapsei stangi, iar perioada de inidisponibilitate…