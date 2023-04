Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, Gina Pistol a pus la cale o farsa cu ajutorul lui Catalin Scarlatescu și al lui Sorin Bontea. Cei trei au vrut sa il sperie pe Florin Dumitrescu, dar nu a fost așa de ușor, caci juratul a intuit imediat ce aveau de gand sa faca.

- Ediția din aceasta seara a adus și un moment cel puțin amuzant, atunci cand a venit randul lui Alexandru Ionuț Sava sa gateasca. Increzator in abilitațile sale in bucatarie, concurentul nu s-a remarcat doar pentru ceea ce a pregatit, ci și pentru dialogul comic pe care l-a avut cu chef Catalin Scarlatescu.

- In ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite am putut sa il cunoaștem pe Alexandru Sava Ionuț, un bucatar care a venit sa demonstreze cat de priceput este la gatit. Cand a ajuns in fața juraților, Catalin Scarlatescu a pus mana pe telefon și a sunat-o imediat pe Doina Teodoru, iubita lui, ca sa ii puna o…

- Marius Elisei a participat la Chefi la cuțite cu un preparat in stil suedez, chifteluțe cu piure și sos de merișoare. Influencerul nu a fost susținut de familia sa pentru a participa la show, dar el a ales sa-și urmeze calea. El a primit un singur cuțit de la Catalin Scarlatescu și nu a trecut mai departe.

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, au veni Jean Gavril și fratele sau, Dinu. Cei doi au gatit un preparat pe care l-au gustat in aventura lor pe Drumul Aurului, gandindu-se ca poate Catalin Scarlatescu iși va da seama cine este in spate.

- Celebrul bucatar chef Catalin Scarlatescu este extrem de cunoscut pentru preparatele sale speciale și extrem de gustoase. Nu face doar mancaruri exotice, ci și cele tradiționale cum sunt sarmalele, pasca, friptura de miel. Acum, fiindca suntem in apropierea sarbatorilor daca vrei sa-ți iei ceva facut…

- Catalin Scarlatescu a trecut prin momente grele in ediția din aceasta seara de la America Express - Drumul Aurului. Juratul de la Chefi la cuțite s-a confruntat cu probleme de sanatate. Ce a pațit concurentul. Cum a reacționat iubita lui, Doina Teodoru.

- Telespectatorii de la Antena 1 s-au bucurat de prima ediție de la America Express - Drumul Aurului. Concurenții au avut parte de provocari, dar și tensiuni in efectuarea misiunilor. Ovidiu Buta a fost cel care a facut o dezvaluire neașteptata in competiție, asta dupa ce e concurentul a repetat in nenumarate…