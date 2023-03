Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de doliu in lumea muzicii lautarești! In urma cu doar cateva ore s-a stins din viața un artist cunoscut, un artist care i-a indrumat și pe alți cantareți cunoscuți, un artist extrem de iubit. Din nefericire, a decedat, iar vestea morții sale a venit ca un traznet in lumea muzicii lautarești…

- Ralflo a fost la un pas sa fie inchis, in Franța. Artistul a trecut prin momente foarte grele și se bucura ca s-a stabilit in Romania, deoarece spune ca acolo nu avea viața și viitor. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantarețul a povestit ce s-a intamplat acolo. Iata ce declarații a facut!

- Brigitte Pastrama traiește o noua viața! Vedeta s-a mutat in Dubai, insa acum nu mai poate sa paraseasca țara. Astazi iși sarbatorește ziua de naștere, iar despre intreaga experiența a vorbit la Antena Stars, unde a spus și motivul pentru care nu poate sa se mai intoarca in Romania.

- "In sfarșit, tinerii pot sa-și creasca baiatul in liniște. Ma bucur nespus ca familia Rotundu a scapat de coșmarul inceput anul trecut, la scurta vreme dupa nașterea baiatului lor. Atunci, dupa arestarea lor de catre autoritațile daneze, am facut tot ce a stat in atribuțiile Ministerului Familiei,…

- Un accident ingrozitor a intristat Romania in urma cu o zi. Casandra a murit la varsta de 17 ani, cand mașina in care se afla a fost distrusa. Familia și prietenii trec printr-o suferința nemarginita și au publicat mesaje emoționante.

- George Restivan a devenit cunoscut publicului larg, dupa ce s-a logodit cu Adriana Bahmuțeanu. La scurt timp, o tanara in varsta de 25 de ani a aparut public și a spus ca e fata lui. El nu a crezut, insa a facut doua teste de paternitate, unul in Romania, altul in America, iar acestea au fost pozitive.…