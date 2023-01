Stiri pe aceeasi tema

- A nascut in urma cu șase luni, iar acum soția lui Flick vorbește despre cel de-al doilea copil. Mai mult decat atat, Denisa susține ca sarbatorile sunt diferite de cand a devenit soție. Aceasta a facut, de curand, dezvaluiri pentru Antena Stars.

- Mirela Vaida e una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi. In prezent, ea modereaza doua emisiuni la Antena Stars. Intr-un interviu pentru ego.ro , vedeta a dezvaluit ca la un moment dat ar fi putut sa plece de la carma emisiunii „Acces Direct”, dar nu a facut asta, a ramas datorita echipei…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Irina Fodor a facut cateva dezvaluiri importante despre noul sezon al show-ului America Express, difuzat pe Antena 1. Prezentatoarea emisiunii a vorbit despre cum a decurs totul. De asemenea, vedeta a vorbit puțin și despre relația cu soțul ei, Razvan Fodor. Iata…

- Kamara este unul dintre cei mai apreciați artiști, dar și oameni de televiziune din Romania. Insa, chiar și el a avut parte de un moment penibil la un moment dat in viața. Așadar, la una dintre cantarile avute, de-a lungul carierei sale, acesta s-a confruntat cu o situație mai puțin placuta. Artistul…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mirela Nasturica a facut dezvaluiri dureroase despre moartea socrului ei. Artista a povestit cum s-a intamplat totul și marturisește ca nimeni nu a știut nimic despre acest incident trist. Iata ce a declarat cantareața, dar și cum a facut fața situației, alaturi…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Flora Nastase a facut dezvaluiri neașteptate cu ochii in lacrimi despre lupta cu depresia. „Regina Blanurilor” a vorbit despre cine a salvat-o sa scape de aceasta despresie, dar și despre toata credința pe care o are in Dumnezeu. Iata ce a marturisit vedeta!

- Ieri, 2 noiembrie, s-a zvonit ca vedeta Cristina Cioran și Alex, tatal fiicei sale, s-ar fi desparțit. Pe seara, pentru Antena Stars, Cristina a confirmat ca ea și partenerul nu mai formeaza un cuplu. Cei doi aveau planuri de nunta, chiar pe 20 octombrie Cristina Cioran a fost ceruta in casatorie. „Am…