- Putem spune ca in zilele noastre traim vremuri destul de dificile, insa ele nici nu se pot compara cu ce au avut oamenii de suferit in ‘cel mai greu an al omenirii’.Depre anul 536 se spune ca a fost cel mai greu din istoria omenirii. Cauza? O erupție vulcanica din Islanda care a raspandit cenușa, blocand…

- Cercetatorii din China au proiectat și creat un inveliș artificial care ucide bacteriile și ciupercile și iși poate schimba culoarea in funcție de condițiile de mediu. Noul material este foarte flexibil, rezistent la temperaturi extrem de ridicate și scazute și ucide microorganismele daunatoare. Pielea…

- Oamenii de știința ruși au descoperit in Yakutia un diamant vechi de 3,6 miliarde de ani. Despre acest lucru a anunțat " Gazeta.ru cu referire la portalul publicației "Știința in Siberia" a filialei siberiene a Academiei Ruse de Științe. "Virsta includerii singenetice a sulfurii in acest diamant este…

- Zona de distrugere se poate extinde pe mai mult de 100 de kilometri, relateaza cursor. Pina la sfirșitul acestui secol, aproximativ jumatate din cei 215.000 de ghețari de pe Pamint ar putea disparea, ceea ce va provoca inundații devastatoare ca urmare a revarsarii lacurilor glaciare. Acest proces are…

- Experții au numit cele mai sigure locuri in cazul unui razboi nuclear. Potrivit oamenilor de știința de la Universitatea Otago din Noua Zeelanda și grupul de cercetare Adapt Research, poți supraviețui unui razboi nuclear pe unele insule indepartate. Ei au remarcat ca cele mai sigure locuri iunt Australia,…

- Cutremurul din sudul Turciei a dus la o schimbare geologica, in urma careia placile litosferice s-au deplasat cu trei metri. Acest lucru a declarat președintele Institutului Național de Geofizica și Vulcanologie din Italia (INGV) Carlo Doglioni, scrie armeniasputnik.am "Placa araba s-a deplasat cu aproximativ…

- Imaginile cu dezastrul din Turcia și Siria te lasa mut de tristețe, iar cifrele bilanțului civililor morți nici nu pot fi procesate de catre creierele noastre. Sub emoția puternica a zilei de ieri, comunitatea internaționala s-a mobilizat pentru ajutor de urgența, avem un numar uriaș de cetațeni ai…

- 8 Ianuarie este Ziua Campinei, in 2023 implinindu-se 520 ani de la atestarea documentara a localitații. In absența oricarei alte acțiuni publice, la Centrul de Informare Turistica a avut loc o comunicare ilustrata cu lucruri mai puțin cunoscute din istoria Campinei, dar foarte interesante.