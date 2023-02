Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 12 a emisiunii America Express de la Antena 1, trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansa. Irina Fodor a dezvaluit ce misiune emoționanta a pregatit, in ultima zi din cea de-a treia etapa de pe Drumul Aurului.

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au intrat in cursa pentru ultima șansa in ediția de miercuri seara a show-ului America Express, dupa ce adversarii lor le-au votat pentru a fi a treia echipa care trebuie sa se lupte pentru a nu pleca acasa. Cu toate acestea, artistele nu s-au putut abține sa nu incalce…

- A inceput o noua ediție din emisiunea America Express, difuzata pe Antena 1. Cele opt echipe ramase in competiție iși continua parcursul pe Drumul Aurului. Andreea Balan nu o va avea alaturi pe Andreea Antonescu in urmatoarele zile de competiție.

- Ediția „America Express 2023 – Drumul Aurului” difuzata de Antena 1 in seara aceasta, de la ora 20:30, este una speciala, pentru ca aduce multe emoții și momente impresionante, intr-o cursa pentru prima imunitate presarata cu misiuni inspirate de sarbatoarea mexicana intrata in Patrimoniul UNESCO: Dia…

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au trecut prin momente dificile in ediția 3 din America Express - Drumul Aurului, de pe 17 ianuarie 2023. Cele doua s-au confruntat cu o situație de-a dreptul neașteptata.

- Andreea Antonescu a nascut o fetița pe 19 decembrie și a reușit sa iși recapete silueta in mai puțin de o luna. Artista are abdomenul plat și este incantata ca a reușit sa scape de kilogramele in plus atat de repede. Recent, Andreea Antonescu a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii…

- In ediția din aceasta seara din America Express - Drumul Aurului, de pe 15 ianuarie, Andreea Antonescu, Andreea Balan și Puya s-au emoționat pana la lacrimi atunci cand au ajuns in fața șamanului, iar cantarețul a dezvaluit drama prin care a trecut familia lui. Iata ce au transmis concurenții!

- America Express – Drumul Aurului, cel mai așteptat reality show al momentului, vine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30.