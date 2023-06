Regretatul Stephan Pelger a vorbit, in urma cu ceva timp, in cadrul unui interviu acordat in exclusivitate la Antena Stars, despre una dintre cele mai mari dorințe pe care o are, și anume aceea de a adopta un copil. Creatorul de moda se mandrește cu parinții lui și spune ca nu putea primi o viața mai frumoasa ca cea pe care a avut-o, varnd sa faca și el același lucru.