Stiri pe aceeasi tema

- In Marea Britanie a fost inregistrat un nivel record de furturi din magazinele alimentare, rezulta din totalurile Asociației Minimarketurilor (ACS), scrie Financial Times pe 21 iunie. In 2022, au fost detectate peste 1,1 milioane de cazuri de furt. Aceasta cifra a depașit atit nivelul din 2021, in valoare…

- ,,CANCER, Coregrafiat” un spectacol unic de dans contemporan de Cosmin Manolescu & Paradis Serial si sprijinit de NewsBV.ro, se va desfasura la Centrul Cultural Reduta . Fundația Gabriela Tudor, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, Institutul Cultural Roman New York in parteneriat cu…

- Politistii din Gorj au oprit, pe un drum national din judet, doua autoturisme, unul tractat de altul, care aveau acelasi numar de inmatriculare. Verificarile au aratat ca autoturismul tractat era inscris in circulatie, dar cu alte numere, motiv pentru care politistii au deschis dosar penal vizand infractiunea…

- Capitala Ucrainei a fost atacata cu rachete in noaptea de luni spre marți. Martorii vorbesc despre un atac intens, iar autoritațile anunța ca trei persoane sunt ranite. Atacul aerian este al optulea din aceasta luna de la Kiev. Sistemele de aparare aeriana au doborat mai multe rachete deasupra orașului.…

- Pe internet circula o mulțime de obiecte valoroase, atat vechi, cat și noi, pe care cei mai mulți oameni le vand pentru sume exorbitante. Mulți colecționari sunt interesați de o cunoscuta bancnota ce se gasește din ce in ce mai rar. Este vorba despre o bancnota din perioada comunista ce se vinde, acum,…

- Opt noi brigazi de soldati ucraineni au fost formate pentru a lua parte la o viitoare contraofensiva, in contextul in care se speculeaza tot mai mult cu privire la calendarul acesteia si la posibilitatea de a reusi sa le aplice o infrangere serioasa invadatorilor rusi, relateaza The Guardian, informeaza…

- Atunci can mergi in orice supermarket, fie Lidl, Kaufland sau Carrefour, vei gasi pe oua un numar. De fapt, fiecare ou are un numar, astfel incat sa poata fi urmarit pana la sursa. Daca nu știai, iți explicam noi ce inseamna cifra 1 de pe ouale din Lidl, Kaufland sau Carrefour. Ce inseamna numerele…

- Anul 2023 marcheaza cea de-a 16-a aniversare a liniei Telefonul Copilului 116 111 – numar armonizat la nivel european pentru liniile de asistența pentru copii. Dar cum a prins viața acest serviciu european unic pentru copii? Exploram povestea din spatele Telefonul Copilului 116 111, incepand cu decizia…