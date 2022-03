Stiri pe aceeasi tema

- Companiile Mastercard si Visa au anuntat ca isi suspenda operatiunile in Rusia in semn de protest fata de invazia Ucrainei, transmite BBC. Mastercard a transmis, sambata, ca bancile rusesti nu vor mai fi sustinute de reteaua sa si ca orice card emis de companie in afara tarii nu va functiona la comerciantii…

- Visa și Mastercard au anunțat in sambata seara ca vor suspenda operațiunile in Rusia din cauza invaziei Ucrainei. Astfel, Visa a declarat intr-o declarație ca va intrerupe tranzacțiile „in urmatoarele zile” și, in consecința, oamenii nu vor mai putea folosi nici macar automatele bancare, nu vor mai…

- Companiile de servicii financiare Mastercard si Visa au anuntat suspendarea operatiunilor pe teritoriul Rusiei, ca reactie la invazia militara in Ucraina, informeaza BBC News. Intr-un comunicat, grupul multinational Mastercard a anuntat ca bancile ruse nu vor mai avea acces la reteaua de tranzactii…

- Mastercard a transmis, sambata, ca bancile rusesti nu vor mai fi sustinute de reteaua sa si ca orice card emis de companie in afara tarii nu va functiona la comerciantii sau bancomatele rusesti. Decizia a fost luata, data fiind natura ”fara precedent a conflictului actual si din cauza incertitudinii…

- Rusii raspund sanctiunilor americanilor! Au blocat TOTAL Facebook-ul pe intreg teritoriul Rusiei! Reteaua sociala nu mai poate fi accesata deloc Facebook, Twitter și mai multe site-uri de social-media au devenit inaccesibile in Rusia, au declarat reporterii AFP și un grup de monitorizare. BBC scrie…

- Politicienii au convenit ca delegația ucraineana sa se intalneasca cu rușii fara condiții, preliminare la granița ucraineano-belorusa, in zona raului Pripijat.Alexander Lukașenko și-a asumat responsabilitatea pentru faptul ca la momentul plecarii, negocierilor și intoarcerii delegației ucrainene, toate…

- Polonia nu mai vrea sa dispute barajul pentru calificarea la Mondial impotriva Rusiei, dupa ce Vladimir Putin a inceput razboiul in Ucraina. Daca la inceput polonezii anunțau ca nu sunt de acord sa dispute meciul de baraj in Rusia, acum președintele Federației de Fotbal din Polonia, Cezary Kulesza,…

- Țarile baltice sunt in discuții cu aliații NATO pentru accentuarea prezenței Alianței pe teritoriul lor, ca masura de prevenție impotriva Rusiei, a anunțat prim-ministra estoniana, Kaja Kallas, miercuri, inainte de intalnirea dintre oficialii NATO și cei ruși, relateaza Reuters.