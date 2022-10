Cardurile sociale, blocate instant! In orice stat european tentativa de frauda este pedepsita conform legislatiei in vigoare. In cazul Romaniei, recent au fost anunțate tentative de fraude, facute de anumiți romani. Problema este ca genul acesta de activitați sunt la ordinea zilei. Cu toate astea, particularitatea acestor noi cazuri este ca s-au incercat cu cardurile […] The post Cardurile sociale, blocate instant. De ce au ramas peste 10.000 de romani fara tichete appeared first on Playtech Știri .