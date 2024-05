Sâmbăteniul rămâne fără apă săptămâna viitoare

Comunicat Compania de Apă Arad. Compania de Apă Arad anunță că luni, 03.06.2024, vor avea loc lucrări de întreținere și mentenanță la conducta de aducțiune...