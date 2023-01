Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cu venituri mici primesc de la 1 februarie cardurile de energie pentru plata facturilor. Ajutorul pentru incalzire se va acorda in doua tranșe, 700 de lei luna viitoare și inca 700 de lei in septembrie.

- Consumul final de energie electrica a totalizat, in primele opt luni ale acestui an, peste 35,151 miliarde kWh, fiind cu 5,3% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021. Potrivit Institutului National de Statistica (INS), iluminatul public a inregistrat o crestere cu 3,8%, iar consumul populatiei…