Carduri de energie 2023: Care este data limita pana la care poate fi folosita transa a doua de 700 de lei Carduri de energie 2023: Care este data limita pana la care poate fi folosita transa a doua de 700 de lei In cursul saptamanii trecute, voucherele pentru energie aflate in circulatie au fost alimentate cu o noua transa in valoare de 700 lei pentru fiecare beneficiar. Sprijinul pentru compensarea facturilor la energie se acorda categoriilor […]