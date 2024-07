Stiri pe aceeasi tema

- Inceput de vacanța cu peripeții pentru Alex Bodi și noua lui iubita. Afaceristul a fost oprit de polițiștii de frontiera, pe Aeroportul Otopeni, inainte de a se imbarca spre Mykonos și a avut de dat cateva explicații. Alex Bodi, incident in aeroport inainte de vacanța Cu puțin timp inainte de a se urca…

- Deși in ultimii 10 ani in Otopeni au aparut zeci de parcari accesibile ca preț pentru cei care pleaca in calatorii, Aeroportul Henri Coanda continua sa aiba prețuri uriașe la parcare. „Henri Coanda” este aeroportul cu cea mai scumpa parcare din Europa de Est.

- Daca ești pasionat de calatorii, și mai ales cele ieftine, acum ai șansa sa-ți alegi unde sa-ți faci vacanța cu mai puțin de 250 de lei. Am facut pentru tine un top destinații din Europa care te așteapta cu brațele deschise, și la prețuri de chilipir. Top destinații din Europa care te așteapta cu brațele…

- Dupa ce in ultima saptamana, sute de clujeni au ramas blocați pe aeroporturi ore in șir din cauza curselor Wizz Air spre Cluj care au avut intarzieri masive sau care au fost anulate, compania vine cu un raspuns oficial. „In ultimele cateva zile, spatiul aerian european a fost grav afectat ca urmare…

- Bucurie mare pentru elevi. Aceștia, alaturi de profesori si personalul din invatamant, vor avea parte de o zi libera miercuri, cu prilejul Zilei Invatatorului.Ziua Invatatorului este marcata pe 5 iunie - data de nastere a marelui dascal Gheorghe Lazar, intemeietorul invatamantului modern romanesc. Ancheta…

- Rezultatele noului sondajul Ipsos despre țigarile electronice, la care au participat 27.000 de fumatori din 28 de țari, vine cu concluzii-dezastru pentru lupta anti-fumat. Nu mai puțin de 74% dintre intervievați cred ca țigarile electronice sunt cel puțin la fel de nocive sau mai nocive decat țigarile…

- Acoperișul unui restaurant din Mallorca, populara insula turistica din Spania, s-a prabușit joi seara, provocand moartea a cel putin patru persoane și ranirea altor 20, au anunțat salvatorii locali.

- Ce este shrinkflația și ce masuri vrea sa ia Guvernul Ciolacu, dupa modelul francez. Primești mai puțin, platești la fel Ce este shrinkflația, noul termen intrat in vocabularul oficialilor guvernamentali de la București. In mediul economic, shrinkflația este un termen utilizat pentru a descrie o situație…