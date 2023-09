Cardul virtual: cum funcționează și cât de util îți este? Intra in lumea digitala și descopera cum funcționeaza cardul virtual și cat de util iți este in fiecare zi! Iți prezentam in continuare conceptul de card virtual, cum sa-l creezi și cum sa-l utilizezi, ca sa beneficiezi de tranzacții comerciale mai rapide și mai sigure. Ce este un card virtual și unde poate fi utilizat? Un card virtual este o alternativa digitala la plata cu cardul pe care l-ai conectat la contul tau bancar. Așadar, este vorba despre o versiune electronica a unui card de debit sau de credit, deci nu exista in format fizic. Cardul virtual este, de obicei, utilizat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

