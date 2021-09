Clientii BT pot obtine cardul de cumparaturi in aproximativ 10 minute, prin aplicatia BT Pay. Experienta unui client care isi doreste un card STAR Forte este de acum inainte 100% online: de la aplicarea pentru card si obtinerea lui, la plata cumparaturilor si administrarea cardului. STAR Forte este cel mai popular card de cumparaturi, care ofera posibilitatea de a cumpara in pana la 24 rate fara dobanda sau de a acumula puncte STAR la partenerii programului. Peste 550.000 de carduri STAR sunt in buzunarele romanilor, iar 1 din 2 este inclusiv digital, in BT Pay. Aplicatia BT Pay are peste 1,5…