Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a aprobat prin Ordin modelul cardului de energie, pentru acordarea ajutoarelor de 1400 lei/an persoanelor vulnerabile. Cardul de energie ofera dreptul beneficiarului sa efectueze plati prin serviciul de mandat postal asigurate de CN Posta…

- Acordarea sprijinului de 1.400 de lei, in doua tranșe, in lunile februarie și septembrie 2023 pentru compensarea facturilor la energie a intrat in linie dreapta, a anunțat vineri pe Facebook Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

- ”A fost aprobat modelul cardului de energie, prin care romanii vulnerabili vor fi sprijiniti cu 1.400 de lei in 2023 pentru plata facturilor la utilitati De asemenea, a fost aprobat si certificatul de validare a datoriilor, care va fi emis de Asociatiile de proprietari/locatari pentru a certifica datoria…

- Ministrul Marcel Boloș a venit cu clarificari despre ajutorul pentru plata facturilor la energie. El a explicat ce vor trebui sa faca familiile ale caror membri lucreaza in strainatate, dar si-au pastrat domiciliul in Romania. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma ca…

- Ajutor pentru plata facturilor la energie: Peste 3,9 milioane de romani vor primi 1400 de lei de la guvern. Cine poate beneficia Executivul a aprobat compensarea cu 1.400 de lei a prețului la energie pentru persoanele și familiile aflate in vulnerabilitate. Suma respectiva se va acorda in doua tranșe,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a precizat, sambata seara, ca voucherele pentru consumul energetic ce vor fi acordate categoriilor cu venituri mici vor putea fi folosite incepand din luna martie 2023, pana in 31 decembrie 2023. Banii vor putea fi folositi pentru incalzire (butelii pentru…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat sambata ca va oferi, in 2023, romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 1.400 de lei.

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat sambata, 26 noiembrie, ca va oferi, in 2023, romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 1.400 de lei.