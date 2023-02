Stiri pe aceeasi tema

- ”Pana la momentul publicarii prezentului comunicat s-au efectuat 116.268 de plati, in valoare de 37 de milioane de lei. Dintre acestea, aproximativ 10% s-au efectuat in mediul rural. Media unei plati decontate este de 330 lei”, a transmis, vineri seara, MIPE, intr-un comunicat de presa. ”Vedem ca mobilizarea…

- Marcel Bolos a fost intrebat, marti seara, la RTV, pentru cati beneficiari sunt functionale cardurile de energie. ”1.740.000 sunt beneficiarii care au situatia locativa clara si problema venitului. Dupa cum stiti, noi am incercat sa dam acest ajutor pentru acele gospodarii care au venitul mediu pe persoana…

- Un numar de 9.000 de plati in valoare de 3 milioane de lei au fost efectuate in primele trei ore prin intermediul cardurilor de energie, procedura care a demarat luni, potrivit datelor publicate de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). "Iata ca am ajuns si in acest punct, in care…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a intocmit un ghid cu situații speciale ce pot fi intampinate la plata cu cardul de energie , anticipand majoritatea problemelor pe care le poate avea populația. Ghidul cuprinde 27 de situații speciale. In 2023, MIPE va oferi romanilor vulnerabili,…

- GHID card de energie. Ce se intampla daca factura este pe alt nume. Situații speciale privind plați din ajutorul de 1.400 lei Cardul de energie: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat un ghid cu 27 de situații speciale privind plata facturilor la energie din ajutorul de 1.400…

- Executivul a aprobat in sedinta de marti a treia modalitate de efectuare a platilor din ajutorul de incalzire, respectiv plata online, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern. „Guvernul a aprobat astazi, prin ordonanta,…

- Directorul Postei Romane, Valentin Stefan, a declarat ca Posta Romana a obtinut contractul cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene privind distribuirea tichetelor pentru acoperirea cresterii preturilor la energie dupa ce, in vara anului trecut